猫が捨てられたと感じているときの5つのサイン 猫が強い孤独感や不安を抱えていると、何でもないようないつもの行動にも徐々に変化が出てきます。放っておくとなかなか元気な状態に戻らず、体調不良まで引き起こしてしまうことがあります。 愛猫のSOSを正しく早めに認識するために、代表的なサインを確認していきましょう。 1.鳴き声の変化 機嫌のよいときの元気な鳴き方とは異なり、低く長い声で寂しそうに