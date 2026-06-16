家事の負担を感じていても、無理をしてしまうことはありませんか？ 友人も長年ひとりで家のことを担っていましたが、不妊治療をきっかけに「このままでいいのだろうか」と、考えるようになりました。 そこで、夫にある提案をしたところ、状況が変わっていきます。今回は、友人の体験談をご紹介します。 考え方が変わったきっかけ 夫は結婚してから、家事をほとんどしていませんでした。 私は「家のことは私がやるもの」と