有名アーティストの作品膻にタヌキの剥製、重要文化財の埴輪も。ジャンルの垣根を超えた、多種多様なラインアップの展覧会「ミュージアムのミステリー」が兵庫県立美術館（神戸市中央区）で開かれている。兵庫県内各地にある県立ミュージアム7館のコレクションを集めた連携企画で、「ミステリー」をキーワードに展示物の魅力やそれぞれの施設について紹介するユニークな展覧会だ。兵庫県立美術館入り口日本博物館協会の