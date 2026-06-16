入社6年目のMBS前田春香アナウンサーがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。アナウンサーになって迎えた最大のピンチ、同僚への思いなどを明かした。 【写真】バブル時代のファッションも似合ってますね～ グルメ王国の北海道出身だが、関西でも食を楽しんでいる。「関西は創作技術がめちゃくちゃ高いのと歴史があるんで。例えば喫茶店文化とか、その場所に根付いた味という