初戦はオランダと2-2で引き分けた日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦でオランダと対戦し、2-2で引き分けた。一夜明けた15日、ベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行ったDF長友佑都は「結局、勝ち点1なので。慢心は絶対ダメ」と警鐘を鳴らした。日本はW杯初戦でFIFAランクでは格上のオランダと対戦。前半はスコアレスで折り返した日本だったが、後半5分にDFファン・ダイ