ビットコインやイーサリアムが高値から大幅に下落し、市場では悲観論も広がっている。【こちらも】メタプラネット、BTC金融企業へ転換期待Siiibo証券買収が開く新ステージしかし、暗号資産の将来性を評価する投資家の間では、今回の下落は長期的な成長トレンドの中で起きる一時的な調整に過ぎないとの見方も根強く、利用者数の拡大や資産のデジタル化の進展を背景に、今後も成長余地は大きいとの声が上がっている。暗号資