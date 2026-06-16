イランとニュージーランドが対戦アメリカ軍とイスラエル軍によるイランへの攻撃が始まった2月28日から約4か月が過ぎたなかで、6月15日にイラン代表は北中米ワールドカップ（W杯）の初戦となるニュージーランド戦を迎えた。制限を受けたのはチームだけでなく、ファン・サポーターもイランの旧体制の国旗である中央に黄色のライオンと太陽が描かれた「革命前のイラン国旗」の持ち込みが禁止された。しかし、アメリカ「ニューヨーク