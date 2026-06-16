【ニュースの概要】・金融庁の2025年12月末速報値で、全金融機関のNISA口座は2,825万を超え、2025年中の新規買付額は約18兆7,935億円に達した・日本証券業協会の集計では、全証券会社のうち2025年に買付のあった口座の成長・つみたて合計買付額は『0〜60万円』が48％で最多となった・制度利用者の中心は年間枠を使い切らない層であり、年360万円の上限を満たす層は少数派である金融庁が2026年2月18日に公表した「NISA口座