地球温暖化の影響に伴って年々猛暑が厳しくなっており、熱中症や既存疾患の悪化などによる死者も増えています。世界保健機関(WHO)が2026年6月11日、ベルリンで新たな「熱中症対策行動計画」(第2版)を発表し、猛暑による死は避けられないものではないと主張しました。Heat Action Day: New WHO guidance helps authorities better protect people from the effects of heathttps://www.who.int/europe/news/item/11-06-2026-heat-ac