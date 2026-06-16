俳優のトム・クルーズが、『マイノリティ・リポート』と『宇宙戦争』でそれぞれ共演したコリン・ファレルとダコタ・ファニングとタッグを組み、両作でメガホンをとったスティーヴン・スピルバーグ監督の新作『ディスクロージャー・デイ』の応援に駆けつけた。【写真】映画公式ポップコーンバケツは鹿の形日本時間6月13日、インスタグラムとXを更新したトムは、「夏の夜に、満員の映画館で友人とスピルバーグ映画を観るのは最高