フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が次戦のチュニジア戦へ向け米ナッシュビルで練習したことを報じた。日本代表はオランダ戦を２―２で引き分けたが、この試合で久保建英が左膝を負傷して途中交代した。ナッシュビルから同局の原田葵アナウンサーがリポート。スタジオでＭＣの「