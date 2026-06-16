ＴＢＳが７月７日から「Ｍ！ＬＫの爆裂ミッション」（後１０時）を放送することが１６日、分かった。ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」がＧＰ（ゴールデンプライム）帯で初めて冠バラエティー番組を担当する。昨年２月に１０周年を記念しリリースされたアルバムのリード曲「イイじゃん」がＳＮＳで話題を集め、一躍知名度がアップ。１２月の紅白歌合戦に初出場した。今年に入っても、「好きすぎて滅！」、「爆裂愛してる」と