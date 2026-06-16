シャープはライカ監修のカメラシステムを搭載し、AIによる自動ズーム機能などを備えたAndroidスマートフォン「AQUOS R11」を、7月9日から順次発売する。NTTドコモ、ソフトバンクのほかSIMフリー版も用意する。SIMフリー版の価格は16万円前後の見込み。 ストレージ容量は通信事業者向けモデルは256/512GB、SIMフリー版は512GBのみ。メモリ容量は12GBで最大12GBの仮想メモリも利用で