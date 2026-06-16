任期満了にともなう奈半利町長選挙が、告示されました。これまでに届け出をすませたのは、3期目を目指す現職1人で、無投票での再選が確定的となっています。奈半利町長選挙に立候補しているのは、これまでのところ無所属の現職で3期目を目指す竹粼和伸氏（68歳）です。竹粼氏は、園芸用ハウスの整備補助などによる農業の担い手支援や子育て支援金の拡充といった2期8年の取り組みを更に進めていくと強調しています。3期