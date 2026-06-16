ムーミンバレーパークの期間限定イベントとして「ムーミンバレーパークの夏至祭」を開催。期間中、夏至祭デザインの限定ステッカーが配布されるほか、ムーミンバレーパークの住人や仲間たちも、花冠を着用してゲストをお出迎えしてくれます☆ ムーミンバレーパーク「ムーミンバレーパークの夏至祭2026」 開催期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）開催場所：ムーミンバレーパーク 2026年6月21日（日）は