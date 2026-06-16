☆広島―日本ハム（１８：００・マツダスタジアム）日本ハムは交流戦Ｖへはもう勝つしかない一戦。北山が今季の交流戦３登板目となる。北山は２３年６月１８日の中日戦から交流戦は▽２３年６月１８日中日戦先発〇６回２／３＝失点０▽２４年６月４日広島戦先発〇５回＝失点０▽２５年６月１２日ヤクルト戦先発〇８回＝失点１▽同６月１９日巨人戦完投〇９回＝失点１▽２６年５月３１日巨人戦先発〇６回