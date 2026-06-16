元日本テレビでフリーの松本志のぶアナが、結婚記念日を報告した。１６日までにインスタグラムで「６月９日。気付いたら、結婚記念日も２３回目ですって。びっくりです」と明かし、「この日は夫の大切な友人と３人で今が旬の毛ガニを。なんでふたりじゃないの？不仲なの？なんて聞かないでください」とユーモラスにコメント。「このところ繰り返すように『もうすぐ銀婚式ですね』と声をかけられまして。Ｔｉｍｅｆｌｉｅｓ