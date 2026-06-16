米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が、メジャーのドラフト候補が集められて体力測定などを行う「ドラフトコンバイン」に参加することを発表した。６月２３〜２７日（同２４〜２８日）にアリゾナ州フェニックスで行われる今年の「ドラフトコンバイン」。この日参加者の３３５人（大学生１９５人、高校生１４０人）が発表され、佐々木やオリックスが昨年１０月