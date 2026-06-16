ファミリーマートが、「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」の開催を記念したキャンペーン「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」を開催！iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』専用の「ポケモン GO ギフトカード」を購入して応募すると抽選でゲーム内で使用できる道具セットが当たるキャンペーンです☆ ファミリーマート「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」 実施期間：2026年6月16日（火）