G7サミットに就任後初めて参加した高市総理は、レアアースなどの重要鉱物について、各国の備蓄制度を相互に連携させる構想を提案しました。日本時間きょう未明におこなわれたG7サミットの夕食会で、高市総理は“ホルムズ危機は重要物資の備蓄の重要性を知らしめた”と訴えました。日本はG7で唯一、レアアースなどの重要鉱物の国家備蓄制度を持っていることから、「G7各国の備蓄制度の立ち上げを支援する」と表明するとともに、各国