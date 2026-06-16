フランスで、G7サミット＝主要7か国首脳会議が始まりました。中東情勢が協議されるほか、2日目はゼレンスキー大統領も加わり、ウクライナ支援などについても話し合われる見通しです。15日、G7サミットを前にアメリカのトランプ大統領とフランスのマクロン大統領が会談し、イラン情勢などについて意見を交わしました。フランスマクロン大統領「明日にも戦闘機をホルムズ海峡に派遣し、偵察任務を支援する準備が整っている」アメリ