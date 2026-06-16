日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定をめぐり、自民党は動画をSNSで拡散する行為を処罰の対象とはしない修正案をまとめました。自民党がまとめた国旗損壊罪の制定に向けた修正案では、みずから国旗を損壊する動画を拡散し、不特定多数の人が見られるようにする行為について、これまで処罰の対象としていた規定を削除しています。そのうえで、“法律の施行から3年後をめどに必要があれば見直す”との付則を追加して