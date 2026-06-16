◇FIFAワールドカップ2026グループステージグループHスペイン 0 - 0 カーボベルデグループHには、FIFAランキング2位、優勝候補のスペインが登場。しかしその前に、初出場のアフリカ・カーボベルデの40歳ゴールキーパー、ヴォジーニャ選手が立ちはだかります。27本に及ぶスペインの怒とうのシュートを、守護神が次々とスーパーセーブ。最後までスペインの攻撃を防ぎきり、初出場のカーボベルデが大会初の勝ち点1を手にしました