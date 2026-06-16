ダイエット目的でSNSなどで取り引きされている糖尿病の治療薬「マンジャロ」について、きょう、上野厚生労働大臣は医療機関などに対し、適正な使用を呼びかける通知を出すと明らかにしました。「マンジャロ」は2型糖尿病の治療薬ですが、食欲を抑える働きがあることから、SNSなどで本来の目的とは異なる「やせ薬」として紹介する投稿や広告が広がっています。上野厚労大臣は会見で、「マンジャロ」の適正な使用や、嘔吐・下痢など