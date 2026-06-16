アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に双方が署名したことが明らかになりました。トランプ大統領は署名式典が行われる19日に「ホルムズ海峡が完全に開放される」との認識を示しています。アメリカ政府高官は15日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はガリバフ国会議長が署名したと明らかにしました。覚書の内容については、「24時間後から48時間後に明らかにさ