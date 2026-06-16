◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「6番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で6号本塁打を放った。0−3の2回、先頭・ベッツからの連打で無死一、二塁の好機をつくると、タッカーが相手先発・マルティネスに2ボール2ストライクから2球続けてファウルで粘ると、最後はフルカウントからの8球目、外角チェ