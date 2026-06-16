マダニが媒介する感染症SFTSについて、2026年これまでの感染者数は72人で、過去最多だった2025年の同じ時期を上回っています。SFTS＝重症熱性血小板減少症候群は、マダニに刺されることで感染し、発症したペットを通じて人に感染するケースもあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、2026年これまでの感染者数は6月7日までで、72人となっていて年間の感染者数が最多だった2025年の同じ時期（68人）を上回っています。マダ