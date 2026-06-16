ゴールデンレトリバーと家族の心温まる記録が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で23万6000回再生を突破し、「とっても優しい」「セラピー犬だね」「泣けてきました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：息子が泣いていると『大型犬』が必ず心配をしてくれて…あまりにも尊い『家族愛に溢れた記録』】 子どもたちが泣いていると… TikTokアカウント「kinako