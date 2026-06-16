ぬいぐるみみたいな子犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で330万3000回再生を突破し、「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「きっと本人は必死なんよねw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：初めて『服』を着た子犬→バランスが取れず、コテンと転んで…ぬいぐるみにしか見えない光景】 初めての服に挑戦！！ TikTokアカウント「mill_pomemaru」の投稿主さんが紹介し