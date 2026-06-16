6月16日で、新潟地震から62年となります。当時、大きな被害をもたらした石油コンビナートでの火災に対応する訓練が行われました。はしご車から勢いよく放水が行われます。新潟市東区にある石油コンビナートでの訓練です。震度6強の地震によってガソリンの入るタンクで火災が発生した想定で行われました。62年前の1964年6月16日に発生した新潟地震。当時、大規模な石油コンビナートの火災が発生し鎮火まで2週間か