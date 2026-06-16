世界で活躍する13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー・HOSHI（ホシ）の新曲「SNAPBACK」が、彼の誕生日である6月15日の午後6時に公開された。「SNAPBACK」は、抗えない魅力をウィットに富んだ表現で描いた楽曲だ。オールドスクール風のギターサウンドと洗練されたリズムが、軽快な雰囲気を醸し出している。誰かに心を奪われた瞬間と、その感情から抜け出せずに何度も相手へと向かってしまう心を、ウィットに富ん