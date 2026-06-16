日本酒「久保田」「朝日山」で知られる朝日酒造（新潟県長岡市）は8月29〜30日、「貯蔵原酒100本のきき酒会」を本社で開催する。7月1日から一般の愛飲家を対象に800名（各日400名）の参加者を募集。先着順とし、昨年は受付開始3日間で満員となった。同社は年に一回、夏に全ての貯蔵タンクから少量の酒を取り出し、酒質や熟成の進み具合を評価する「初呑切り（はつのみきり）」と呼ばれる伝統行事を行っている。一般参加のきき