15日(現地時間)、アタランタはマウリツィオ・サッリ氏の監督就任を発表した。今シーズンは、アタランタにとって不本意なシーズンとなった。セリエAでは勝ちきれない試合が続き、最終順位は7位。UEFAカンファレンスリーグの出場権こそ何とか獲得したものの、欧州のコンペティションの常連で国内リーグでは優勝争いを期待されるクラブとしては物足りない結果に終わっていた。そのため、先週アタランタ首脳陣はラファエレ・パッラディ