シンガポール交通省は、サークルライン（6号線）の延伸部分が完成し、7月12日から旅客サービスを開始すると発表した。開業するのはハーバーフロントとマリーナベイの両駅を結ぶ区間で、全長は約4キロ。新たにケッペル駅、カントンメント駅、プリンスエドワードロード駅の3駅が開業する。これによりサークルラインの駅数は33駅となり、このうち12駅は乗換駅となる。カントンメント駅は、2011年に営業を終了し、国の文化遺産に指定さ