北中米ワールドカップの初戦で日本はオランダと対戦して2-2で引き分けた。その劇的な勝点1の裏側には、オランダ側の消極的な采配があったとスペインメディアは分析している。スペイン紙『MARCA』は試合後、「オランダはいまだに恐怖心を克服できていない」との見出しで、大一番を総括。その中で批判の矛先を向けたのはロナルド・クーマン監督だった。記事では、オランダが2度リードを奪いながらも勝ち切れなかった原因として、「試