JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、「ダイナミックレールパック タイムセール」を6月17日午前4時から23日午後11時40分まで開催する。新幹線・JRと宿泊がセットになったダイナミックレールパックのうち、北海道、東北（福島除く）、新潟、北陸、首都圏を目的地とする商品が対象となる。乗車期間は7月8日から14日まで。タイムセール対象列車には選択画面で専用マークが表示され、往路または復路のみの利用も可能。対象席数には