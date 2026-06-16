成人の3人に1人が栄養不良、一方で「自分は栄養不良ではない」と考える人は全体の7割。確かに危機を感じるデータだが、それに対してニュージーランド産キウイフルーツの販売拡大を担うゼスプリと健康的な設置型社食を手掛けるKOMPEITOが開発したのは、手を入れるだけで栄養スコアを測定できる「真実の口」？しかも自販機？―なんだか摩訶不思議な発想なこのコラボ企画、一体どんなものなのか発表会に行って実際に体験してきた！「