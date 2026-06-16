きょう開会した山形県議会6月定例会で、吉村美栄子知事は、緊迫化していたイランとアメリカの対立を中心とした中東情勢への対策を含めた総額54億6900万円の一般会計補正予算案を提案しました。 吉村知事は説明の中で、中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰や石油製品の調達の不安定さが、県内経済に影響を与えていると指摘しました。 ■県内に見られる中東情勢の「実害」 具体的には、塗装業や自動車整備業で使用する塗料やシ