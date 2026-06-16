きのう山形県鶴岡市で山菜採り中にクマに襲われた男性は、左腕を噛まれるなどしてケガをしていたことが分かりました。 【写真を見る】タケノコ採り中にクマが左腕をガブリクマスプレーで命拾い鶴岡市で男性がケガ…近くでクマ出没相次ぐ米沢市の高校では新たなクマ対策始まる（山形） 鶴岡市や警察によりますと、きのう午前６時半ごろ、鶴岡市田麦俣の山で３９歳の男性がクマに襲われました。クマは体長およそ１．２