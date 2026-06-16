日本代表の綺麗なロッカールームが海外から称賛された(C)Getty Imagesサッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦して2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した。【写真】「ピカピカにして去っていったんだ」…海外も称賛した日本代表の試合後のロッカールームそんな中、海外メディアは試合後の日本のロッカールームに注目し、米ファッション誌の『Complex』とスポーツ