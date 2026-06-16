幼稚園の利用料収入などを申告せず、およそ3700万円を脱税したとして、神奈川県の幼稚園の理事長が刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、神奈川県大和市で幼稚園を個人経営する徳重裕士理事長です。関係者によりますと、徳重理事長は2023年までの3年間、幼稚園の利用料など収入の一部を除外したり、経費を上乗せしたりして、およそ1億2500万円の所得を隠し、所得税およそ3700万円を脱税した疑いがもたれています