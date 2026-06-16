「国旗損壊罪」を創設する法案をめぐり、自民党はSNS投稿した場合は「処罰の対象外」とするなどの一部修正を行いました。法案は、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で公然と国旗を傷つけることなどを処罰の対象とし、「2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金」を科すものです。また、国旗を傷付ける様子をSNSに投稿した場合も処罰の対象としていましたが、一部の野党からの「表現の自由に配慮すべき」といった指摘を受