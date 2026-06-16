FIFAワールドカップ2026で日本代表と同組のグループFに入るチュニジア代表の状況が混迷を極めている中、エルヴェ・ルナール氏の新監督就任が近づいているようだ。チュニジアはグループステージ第1節でスウェーデン代表と対戦して1−5の大敗。すると、サブリ・ラムシ監督の解任がチーム公式SNSに掲載されたが、その後、取り下げられる事態となった。チュニジアメディア『ラジオ・モザイクFM』のアマド・アダラ記者や『ガーディ