日本銀行は16日、金融政策決定会合で政策金利を1.0パーセントに引き上げることを決める見通しです。決まれば31年ぶりの水準になる政策金利ですが、市場の関心は、すでに次の利上げタイミングや利上げのペースにうつっています。日銀は、まもなく物価の上昇を抑えるため、政策金利を1.0パーセントに引き上げる見通しです。アメリカとイランの和平合意をうけ、原油価格は下落したものの、依然、戦闘開始前の水準には戻っておらず、一