FIFAワールドカップ2026のオランダ代表戦で日本代表ベンチが見せた“ホワイトボード活用術”の真相が明らかになった。日本代表は14日に行われたグループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2-2のドロー決着となった。試合中に森保一監督やスタッフ陣はホワイトボードに大きく数字を書き、ピッチ上の選手たちへ向けて掲げる場面が度々見られた。SNS上や海外メディアでも話題となり「戦術的な指示ではないか」との憶測も呼ん