中道改革連合の階幹事長は16日、2月の衆議院総選挙で落選した吉田晴美元議員の離党表明について、「非常に遺憾で考えられない事態」と批判した。階氏は「多くの方がこの中道で頑張ろうということで、逆境に耐えながら仲間が再起を目指して頑張っている」と強調したうえで、中道の結成前に吉田氏が立憲民主党で代表代行を務めていたことに触れ、「みんなを鼓舞して、みんなと一緒に頑張ろうという立場」だったと指摘。「自らその場