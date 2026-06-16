ＤｅＮＡの相川亮二監督は１６日、右太もも裏のコンディション不良で１４日のロッテ戦を欠場した牧秀悟内野手について言及。「幸い抹消という形にはならなかったんですけど、それなりに付き合っていかなくちゃいけないのかなっていうのは、検査の結果で分かったこと。帯同はして、試合も当然出てきますけど、状態をみながら、待機日も作りながらという形になるというのが今ちょっと考えられると」と語った。牧は４月下旬に右太