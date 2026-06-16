清水エスパルスは16日、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB（ブラジル2部） のセアラーに所属するMFディエギーニョが完全移籍で加入することを発表した。なお、来日後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶという。ディエギーニョは、1995年3月31日生まれの31歳。ブラジルのバルセロナECでキャリアをスタートさせると、その後はブラジル国内クラブを渡り歩き、2025年1月にセアラーに加入した。主に中盤の守備的なポジ