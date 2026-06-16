ＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」（月〜金曜・午前５時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで、日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを報じた。タレントの小嶋花梨は「私も実際に５時に起きて見てたんですけど、ハーフタイムで寝てしまいまして。１０分だけ寝ようと思って…」とまさかの告白。起きた時はすでに１―２だったことを明かし「同点ゴールだけ見られた。一人で見るのはダメですね。こんなにいい試合