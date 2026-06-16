俳優の中尾明慶（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。「やっぱりとてもcoolでwildな愛車だ」とつづり、自慢の旧車との2ショット写真を公開した。【写真】「やっぱりとてもcoolでwild」1971年型！中尾明慶の希少な愛車※2ショットは7枚目“車好き”の中尾が所有するのは、1971年型のアメリカ車『プリムス クーダ（1971 Plymouth CUDA 440-6）』。2020年に購入。今年1月には、修理から戻ってきたクーダを動画で披露し